Sürdürülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin dört bir yanında ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Başkan Hallaç, “Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Hedefimiz, Kahta’yı sadece bugünün değil, yarının da yaşanabilir bir şehri haline getirmek. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkatle değerlendiriyor, hizmetlerimizi bu doğrultuda planlıyoruz,” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kış aylarında yıpranan ve bozulmalar görülen yollar onarılıyor, kaldırım ve yaya yolları daha güvenli hale getiriliyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme işlemleri de hızla devam ediyor.

Belediye yetkilileri, altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmalarının planlanan program dahilinde diğer mahallelerde de sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PHA