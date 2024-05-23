Geleneksel Çocuk Oyunları kapsamında Kahta Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya ilçenin çeşitli okullarından öğrenciler katılım sağladı.

Turnuva sonunda Mevlana İlkokulu birinci olurken, Vali Özbilgin İlkokulu ikinci oldu. Hürriyet İlkokulu ve Şeyhbaba İlkokulu ise üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli turnuvayla ilgili olarak konuşmasında; "Çocuklarımızın geleneksel oyunları öğrenmesi ve bu tür etkinliklerde yer alması çok önemli. Yakan Top Turnuvası, öğrencilerimizin takım ruhunu geliştirmelerine ve eğlenerek öğrenmelerine katkı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA