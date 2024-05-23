Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için geri sayımın başladığını belirtti.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) - 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10.15’te birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar günü aynı saatte ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve yine aynı gün saat 15.45’te üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Alkayış, bu son günlerde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrencilerle paylaştı.

SON GÜNLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alkayış, sınavın son günlerinde rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayarak, eksik konuların mutlaka tamamlanması gerektiğini belirtti. Konu tekrarları, bol bol soru çözümü ve geçmiş yıllarda çıkmış soruların çözülmesi önemlidir. Bu dönemde her gün saat 10.15’te bir deneme sınavı çözülmesi tavsiye ediliyor. Çözülen denemelerdeki yanlışlar ciddiye alınarak, aynı konularda tekrar yanlış yapılırsa konuların tekrar edilmesi gerekiyor. Farklı soru tarzlarını görmek ve analitik düşünme becerisini geliştirmek için ALES veya PISA tarzı soruların çözülmesi de yararlı olabilir.

STRES VE KAYGI YÖNETİMİ

Sınav döneminde yaşanan kaygının doğal olduğunu belirten Alkayış, orta düzeydeki stresin bilginin aktif kullanılmasını sağladığını, ancak aşırı stresin olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi. Öğrencilerin kendilerini olumlu içsel motivasyonla desteklemeleri gerektiğini belirtti.

BİYOLOJİK UYKU SAATİNE DİKKAT

Alkayış, sınav öncesi uyku ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Sınav sabahları alışılmış kahvaltı düzenine devam edilmesi önemlidir. Ebeveynlerin de bu süreçte dengeli davranmaları gerektiğini belirtti.

CUMA GÜNÜ ÇALIŞMALAR BIRAKILMALI

Sınavdan bir gün önce çalışmaların bırakılması gerektiğini belirten Alkayış, sınavdan birkaç gün önce çalışmaların bırakılmasının riskli olduğunu söyledi. Sınavdan 1-2 gün önce sınav yerinin görülmesi gerektiğini hatırlattı.

SINAV ANINDA UNUTULMAMASI GEREKEN 9 ALTIN KURAL

1. Sınavın ilk dakikalarında kaygının normal olduğunu unutmayın; başarılı olduğunuz testten başlamanız faydalı olabilir.

2. Soru kökünü doğru anlayın ve sayısal derslerde basit işlem hatalarına dikkat edin.

3. Gereğinden fazla stresli durumlarda derin nefes alarak sakinleşin.

4. İlk görülen doğru seçeneği hemen işaretlemeyin, tüm şıkları okuyun.

5. Süreyi efektif kullanmak için paragraf sorularında önce soru kökünü, sonra metni okuyun.

6. Bazı sorulara fazla zaman ayırarak zaman kaybetmeyin.

7. Basit görünen sorulara şaşırmayın, dikkatle çözün.

8. Alışık olduğunuz kodlama tekniğini kullanın, tüm testler bittikten sonra kodlama yapmayın.

9. Turlama tekniği kullanın, ancak cevapları değiştirirken dikkatli olun; ilk düşündüğünüz seçeneğin doğru olma olasılığı yüksektir.

Öğrencilerin bu tavsiyelere dikkat etmeleri, sınavda başarıya ulaşmalarına katkı sağlayacaktır. Dr. Ahmet Alkayış, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.