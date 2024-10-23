Kararın, bölge halkı arasında tartışmalara yol açtığını belirten Aslan, halkın istemediği projelerin karşısında olduklarını vurguladı.

"Karar Gerekçesi Halktan Gizleniyor"

Kahta Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Yusuf Aslan, Gazi Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nun yer değiştirme kararının açıklanma sürecinin şeffaf olmadığını dile getirdi. Aslan, “Bu kararın gerekçesi halkımıza açıklanmıyor. Eğer bu değişiklik halkın istemediği bir projeye dönüşürse, sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız” diyerek, eğitim alanında yapılan değişikliklerin nedenlerinin halkla paylaşılmamasına tepki gösterdi.

Depremde Hasar Gören Okulda Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

6 Şubat'taki depremde hasar gören İmam Hatip Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Aslan, öğrenci sayısındaki dengesizliğin eğitim kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. "Öğrenci sayısındaki dengesizlik, eğitimde sıkıntılara yol açıyor. Ancak halkın rızası olmadan hiçbir projeyi desteklemeyeceğiz" diyen Aslan, halkın endişelerini göz önünde bulundurmadan atılacak adımların desteklenmeyeceğini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü: "Halkın Onayı Olmadan Proje Onaylanmaz"

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Yusuf Aslan’ın dile getirdiği endişelere yanıt vererek, halkın onayı olmadan hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceklerini belirtti. Başlı, "Halkın rızasına sunulmadan hiçbir projeyi onaylamayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" diyerek, halkın beklentilerine önem verdiklerini vurguladı. Yer değişikliğinin eğitim kalitesini artıracağına inandığını ifade eden Başlı, "Halkın isteği doğrultusunda hareket edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kahta’nın Daha Yaşanabilir Bir Kent Olması İçin Mücadele Ediyoruz"

Kahta Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Aslan, bu sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, derneğin Kahta'nın daha yaşanabilir ve kaliteli bir kent haline gelmesi için çalıştığını vurguladı. "Bizim tek derdimiz Kahta'nın daha yaşanabilir ve kaliteli bir kent haline gelmesidir. Bu noktada, halkın istemediği her projeye karşı duracağız" diyen Aslan, bölge halkının rızası olmadan gerçekleştirilecek projelere karşı olduklarını ifade etti.

"Kazanan Kahta Olmalı"

Yusuf Aslan, Kahta'nın gelişimi ve refahı için kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirterek, “Günün sonunda kazanan Kahta olmalı” dedi. Okulların yer değiştirmesi konusundaki gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyleyen Aslan, halkın sesine kulak vermeyen hiçbir girişimi desteklemeyeceklerini yineledi. Bu açıklamalar, Kahta'da eğitim alanındaki projelerin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları veriyor.

Bu süreçte, eğitimde alınacak kararların, bölge halkının talep ve kaygılarına göre şekillendirilip şekillendirilmeyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA