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Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kurum Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.

Kahta Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi sahnelendi.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Okul Müdürü İbrahim Tanrıverdi selamlama konuşmasını yaptı.

Kahta Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi’nin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

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