Aşure dağıtımı programına Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Öğretmenevi Müdürü Ömer Toprak, çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yaptığı konuşmada, "Birliğin, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Aşure Günü’nün ve içinde bulunduğumuz Muharrem ayının İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Başli ayrıca etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Kahta Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kahta Öğretmenevine ve emek veren tüm personele teşekkür etti.



Aşure kazanlarının başında sıraya giren vatandaşlara ikramda bulunulurken, etkinlikte sıcak ve samimi bir atmosfer hâkim oldu. Program, Muharrem ayının manevi iklimine uygun şekilde dualarla sona erdi.

Kaynak : PHA