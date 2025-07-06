Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltı kararı



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında üç şüpheli hakkında “rüşvet” suçlamasıyla işlem başlatıldı. Şüpheliler arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini Zeynep Kerimoğlu ve Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek yer aldı. Başsavcılık açıklamasında, “3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir.” denildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.



8,5 milyon liralık ‘araç giydirme’ faturası iddiası



Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 2024 yerel seçimleri sırasında Mustafa Gökhan Böcek’in iş insanı Y.Y’nin ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon lira talep ettiği, ancak bu tutarın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti adı altında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi yapıldığı ileri sürüldü.



30 milyon liralık lüks konut alımı iddiası



Dosyada yer alan bir diğer iddia ise Şubat 2024’e ait. Buna göre, Mustafa Gökhan Böcek’in eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına bir inşaat firması üzerinden 30 milyon liraya bir konut satın aldığı ve bu bedelin üç parça halinde iş insanı Y.Y. tarafından ilgili firmaya ödendiği belirtildi. MASAK raporlarına yansıyan banka dekontlarının da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.



Muhittin Böcek tutuklandı, eski gelini adli kontrolle serbest



Gözaltı sürecinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhittin Böcek ve Zeynep Kerimoğlu, sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kerimoğlu, hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Başkan Muhittin Böcek ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen rüşvet soruşturmasının derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.



Kaynak : PHA