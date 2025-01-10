Çalışmalar ve Eksiklikler Değerlendirildi

Toplantıda, dönem boyunca yürütülen eğitim faaliyetleri, sosyal projeler ve öğrenci başarı durumları ele alındı. Eksiklikler ve geliştirilmesi gereken noktalar tartışılırken, başarılı çalışmalar için okul müdürleri ve öğretmenlere teşekkür edildi.

Yeni Dönem Hedefleri Belirlendi

Bir sonraki dönem için hedeflerin de paylaşıldığı toplantıda, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrenci başarılarının yükseltilmesi için planlanan çalışmalar gündeme alındı. Ayrıca sosyal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve öğrenci motivasyonunu artıracak projelerin önemine vurgu yapıldı.

Başarıya Teşekkür ve Yeni Dönem Mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, özverili çalışmaları nedeniyle okul ve kurum müdürlerine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Eğitimde yakaladığımız başarı, sizlerin emekleri sayesinde mümkün oluyor. Birlikte çalışarak öğrencilerimize daha iyi bir gelecek sunacağız."

Başli, eğitim camiasına yeni dönemde de başarılar dileyerek toplantıyı sonlandırdı.

Katılımcılar

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’nin yanı sıra Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet İnce, Mehmet Turan, Sinan Demir ile ilçe genelindeki okul ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak : PHA