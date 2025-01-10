"Makul Bir Noktaya Doğru Geliyoruz"

Ziyaret sırasında Mustafa Elitaş, gazetecilerin yurt dışı çalışmalarında kolaylık sağlayacak yeşil pasaport taleplerine olumlu baktıklarını belirtti. Elitaş, "Yeşil pasaport sayısı şimdiden yüksek seviyelere ulaştı. Bunun Avrupa Birliği vizesiz giriş sürecini zora sokmaması gerekiyor. Bu konuyu hassasiyetle inceliyoruz. İnşallah makul bir noktaya doğru gelmiş olacağız" dedi.

Gazetecilerin Emekleri Vurgulandı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise konuşmasında, doğru ve gerçek haberin peşinde koşan tüm gazetecilere şükranlarını sunarak şunları söyledi:

"Parlamento, gazeteciler için fedakârlık isteyen bir alan. Sizlerle toplumun doğru habere erişmesi için ortak bir çalışma yürütmeye devam edeceğiz. AK Parti Grup Başkanlığı'nın kapısı her zaman sizlere açık."

"Gazetecilere Asgari Hayat Standardı Getirilmeli"

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da gazetecilerin mesleki koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler gerektiğini vurgulayarak, "Basında çalışanlara asgari bir hayat standardı sağlanmalı. Bu meslek grubunun emeği ve yıpranması dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler de yıpranma payı ve çalışma koşullarındaki zorluklara dikkat çekerken, meslektaşlarının haklarının korunması konusunda daha fazla destek beklediklerini dile getirdi.

Yeşil Pasaport Talebine Destek Sözü

Yeşil pasaport taleplerine ilişkin değerlendirmelerde AK Parti Grup Başkanı Güler, "Bu konunun birinci sırada ele alınması gerektiğine dair söz verdim" diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Ziyaret sonunda AK Parti heyeti, gazetecilerin gününü kutlayarak mesleki çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PHA