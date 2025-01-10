"Adıyaman, En Fazla Ruhsat Veren Belediye"

Deprem sonrası yeniden yapılaşma sürecinde Adıyaman Belediyesi'nin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Tutdere, "11 deprem ili arasında en fazla ruhsat veren belediye konumundayız. Bu başarı, şehrimizin yeniden inşası için önemli bir adımdır. Ancak bu süreçte daha dikkatli ve sorumlu hareket etmeliyiz" dedi.

Depreme Dayanıklı Yapılar Vurgusu

Müteahhitlere hitaben yaptığı konuşmada meslek ahlakının ve vicdanın önemine dikkat çeken Tutdere, şehrin güvenli yapılarla yeniden inşasının zorunluluğunu vurguladı:

"Depreme dirençli, güvenli yapılar inşa etmek yalnızca yasal bir zorunluluk değil, vicdani bir sorumluluktur. Bu şehrin güzelleşmesi ve yeniden inşası sizlerin emeğiyle mümkün olacak. Para hırsından uzak, insan hayatını önceleyen bir anlayışla çalışmanızı bekliyoruz."

"2025 Adıyaman’ın Yeniden İnşa Yılı Olacak"

Adıyaman’ın geleceği için 2025 yılını bir dönüm noktası olarak gördüğünü belirten Tutdere, şehri yeniden ayağa kaldırma hedeflerine vurgu yaptı:

"2025, Adıyaman’ın depreme dirençli bir şekilde yeniden inşasının yılı olacak. Belediye olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Dayanışma içinde çalışarak bu şehri güvenli ve modern bir yapıya kavuşturacağız."

İş Birliği ve Dayanışma Mesajı

Toplantının sonunda Başkan Tutdere, müteahhitlere teşekkür ederek şehrin yeniden inşası sürecinde iş birliğinin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. "Hep birlikte çalışarak Adıyaman’ı daha güvenli ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" ifadeleriyle ziyaretini sonlandırdı.

Kaynak : PHA