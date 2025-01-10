Genç Sporcuya İl Müdüründen Tebrik

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Halit Can Cebe'yi, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Demir ve Okul Müdürü Dilek Çalışır ile birlikte makamında kabul etti.

Sporcuyu tebrik eden Keleş, Adıyaman’ın sporda yükselen bir grafik çizdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Emek veren her sporcu, bu çabalarının karşılığını mutlaka madalya ile alıyor. Adıyaman, birçok branşta olduğu gibi halter sporunda da önemli başarılara imza atıyor. ‘Her Yerde Herkes İçin Spor’ sloganıyla yaptığımız çalışmalar, bu tür başarıların somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Disiplin ve Azmin Başarıya Götüren Yolculuğu

Kazandığı madalyayla Adıyaman’ı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Halit Can Cebe, hedefinin daha büyük başarılar elde etmek olduğunu söyledi. Genç sporcu, elde ettiği başarının sıkı disiplin ve düzenli antrenmanların bir sonucu olduğunu ifade etti.

Adıyaman Sporda Markalaşıyor

İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’ın spor alanında marka kent olma yolunda ilerlediğine dikkat çekerek, kent genelindeki spor faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA