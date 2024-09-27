TÜİK’e göre, bir ilçenin il olabilmesi için iki temel kriter bulunuyor: 100 bin nüfus ve il merkezine en az 30 km uzaklık.

Kahta, TÜİK Kriterlerini Karşılıyor

Kahta, 2024 yılı itibarıyla 120 bin 378 nüfusa sahip olup, Adıyaman il merkezine 30 km’den daha uzak mesafede bulunuyor. Bu iki önemli kriteri karşılayan Kahta, Türkiye’de il olma potansiyeli olan ilçeler arasında adını duyuruyor. Kahta’nın ayrıca, tarım, turizm ve sanayi alanlarındaki ekonomik gelişmişliği de göz önünde bulundurulduğunda, il olma yolunda avantajlı bir konumda olduğu değerlendiriliyor.

Ahilik Kültürü ile Ekonomik ve Sosyal Güç

Geçtiğimiz günlerde Ahilik Haftası etkinlikleriyle geleneksel değerlerini canlandıran Kahta, hem esnaf kültürü hem de tarihi ve sosyal yapısıyla bölgesinde dikkat çekiyor. Ahilik Haftası'nda yapılan etkinlikler, ilçenin ekonomik ve sosyal dinamizmini yansıtarak Kahta'nın bölgeye sunduğu katkıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahta İl Olabilir mi?

Kahta, TÜİK tarafından belirlenen 100 bin nüfus ve 30 km uzaklık kriterlerine tam anlamıyla uyuyor. İlçenin güçlü sosyal dokusu, gelişen ekonomik yapısı ve çevre illere olan stratejik konumu, Kahta’yı il olmaya aday ilçelerden biri yapıyor. Eğer Türkiye’de yeni illerin oluşturulması gündeme gelirse, Kahta’nın bu süreçte öne çıkması oldukça olası. İlçe halkı da bu ihtimali heyecanla bekliyor ve Kahta’nın bir il olması durumunda hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük kazanımlar elde edeceğine inanıyor.

Kahta, TÜİK’in belirlediği kriterlere tam anlamıyla uyan bir ilçe olarak, il olma sürecinde güçlü adaylar arasında yer alıyor. Hem yerel yöneticiler hem de halk, Kahta’nın il statüsüne kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Kaynak : PHA