Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'daki temaslarda yaptığı konuşmada ilçedeki derslik sayısı ve eğitimin durumuyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakan Tekin, eğitimin sadece okullarda verilen bilgi odaklı bir şey olmadığını, aynı zamanda toplumun değerlerini sahiplenme ve gelecek kuşaklara aktarma meselesi olduğunu söyledi.ADIYAMAN (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'daki temasları kapsamında 26. Besni Eğitim Bayramı açılış programına katıldı.

Türkiye'de her zaman özel günlere ayrı önem verildiğini belirten Bakan Tekin, çocukların da okula başlama tarihlerini unutmamasını istediklerini söyledi.

Besni'de eğitim konusunda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı hayırseverlere teşekkür eden Bakan Tekin, "Elimizden geldiğince depremin yaralarını sarmak için üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Depremin yaralarını sarmak adına okul yatırımları da yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız '6 Şubat günü kaç derslik varsa 11 ilimizde yüzde 10 derslik sayısını artırmamız lazım.' diye talimat verdi. Besni'de 6 Şubat'taki derslik sayısının yüzde 13 üstüne çıktık. Besni özelinde depremi yaşadığınız günkü okul sayısına ek olarak 13 okul, 133 derslik, mevcutları yapıyoruz... Bunu sadece biz değil, bu anlamda hayırseverlerimizin katkıları da var. Onlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Eğitimin sadece okullarda verilen bilgi odaklı bir şey olmadığını, aynı zamanda toplumun değerlerini sahiplenme ve gelecek kuşaklara aktarma meselesi olduğunu ifade eden Bakan Tekin, hayırseverlerin yaptığı okulların açılışlarına katılmaya çalıştığını belirterek, emek veren ve birikimini eğitime yatıran duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.