Başkan Mehmet Can Hallaç: “Vatandaşlarımız ödemelerini artık zahmetsizce yapabilecek”

Kahta Belediyesi ile Ziraat Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen bu uygulama, vatandaşların bankaya gitmeden, sıra beklemeden ya da fiziksel veznelere uğramadan cep telefonları aracılığıyla işlemlerini tamamlamasını sağlıyor.

Otomatik ödeme talimatı seçeneği de sunuluyor

Ziraat Bankası Mobil uygulamasında “Fatura Ödeme” menüsünden su ve emlak borcu ödemeleri birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Dileyen vatandaşlar, her ay düzenli ödeme yapmak üzere otomatik ödeme talimatı da verebilecek.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerini dijitalleştirerek vatandaşlara zaman kazandırmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kahta’da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak uygulamaları devreye almaya devam ediyoruz. Ziraat Bankası iş birliğiyle su ve emlak vergilerinin mobil ödemesi artık mümkün. Dileyen vatandaşlarımız otomatik ödeme talimatı vererek işlemlerini daha da kolaylaştırabilir. Hem pratik hem güvenli bir yöntem.”

“Şimdi Hizmet Zamanı” sloganıyla duyuruldu

Kahta Belediyesi’nin “Şimdi Hizmet Zamanı” sloganıyla tanıttığı bu yeni sistem, özellikle yoğun iş temposuna sahip vatandaşlar ve yaşlılar için büyük kolaylık sağlayacak. Uygulamanın, ödeme sürecindeki verimliliği artırması ve işlem trafiğini azaltması bekleniyor.

Kaynak : PHA