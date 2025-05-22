“Kadın dostu kentler inşa etmeliyiz”

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, afet sonrasında kadınların yaşadığı çok boyutlu sorunlara dikkat çekerek, kadınların güçlendirilmesinin ve kadın dostu kentlerin inşasının önemini vurguladı.

“Depremler sadece binaları değil, hayatları da yıkıyor. Kadınların toplumsal dayanıklılığını desteklemek, şehirlerin yeniden inşa sürecinde vazgeçilmezdir,” dedi.

Kadınların gözünden deprem ve dayanışma

Açılış konuşmasının ardından 04.17 Belgesel Atölyesi tarafından hazırlanan “Karanlıktan Sonra” belgesel filmi izleyiciyle buluştu. Film, 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’da kadınların yaşadığı zorlukları, dayanışma deneyimlerini ve iyileşme süreçlerini anlatıyor. Kadınların kendi anlatımlarıyla şekillenen belgesel, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Akademik söyleşi ve interaktif oturum

Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü AGÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Armağan Teke Lloyd üstlendi. Söyleşiye belgesel projesinin koordinatörü Selma Kara ile atölye katılımcılarından Filiz Ertaş konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılar, belgeselin üretim sürecini, yaşadıkları kişisel dönüşümleri ve projenin sosyal etkisini paylaştı. Program, izleyicilerin sorularının yanıtlandığı interaktif bölümle sona erdi.

Belgesel Türkiye turuna devam ediyor

Daha önce Adıyaman, Ankara ve İstanbul’da izleyiciyle buluşan “Karanlıktan Sonra” belgeseli, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gösterim davetleri almaya devam ediyor. Kadınların hikâyelerine odaklanan bu yapım, yerel yönetim destekli belgesel çalışmaları arasında öne çıkıyor.

Kaynak : PHA