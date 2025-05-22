“Kadın emeği olmadan güçlü bir belediye olmaz”

Çalıştayın açılışında konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldiği günden bu yana belediyede kadın temsiliyetini artırmaya çalıştıklarını belirtti. Tutdere, “Belediyedeki kadın yönetici oranı yüzde 2’lerdeydi. Bu tablonun doğru olmadığını düşündük ve kadınların hak ettikleri yerlere gelmesi için çaba gösterdik. Bugün birçok müdürlükte kadın arkadaşlarımız aktif olarak görev yapıyor. Kadın emeği ve kadın aklı olmadan güçlü bir belediye yapılamaz,” dedi.

“Bu şehri ayağa kaldıran kadınların emeğidir”

6 Şubat depreminin ardından Adıyaman’daki yeniden yapılanma sürecinde kadınların üstlendiği role dikkat çeken Başkan Tutdere, “Adıyaman’ımızın yeniden ayağa kalkmasında en büyük pay, kadınların gösterdiği direnç, emek ve kararlı mücadeleye aittir. Kadınlar sadece evlerinde değil, toplumun her alanında yeniden inşa sürecine katkı sağladı,” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilere destek: Kooperatifler ve üretim projeleri

Kadın kooperatiflerini desteklediklerini ve ikinci kooperatifin de kurulduğunu aktaran Başkan Tutdere, “Kadın girişimcilerin projelerine finansal kaynak bulduk, üretimlerini artırdılar. Ulusal medyada da seslerini duyurma imkânı buldular. Bu destek devam edecek. Kadınların ne yapmak istediklerine bakacağız ve yanlarında olacağız. Bu sadece sözle değil uygulamayla olacak,” dedi.

“04.17 Belgeseli kadınların gücünü Türkiye’ye gösterdi”

Tutdere, Adıyaman Belediyesi destekli 04.17 Belgesel Film Atölyesi hakkında da bilgi verdi. Depremzede kadınlar tarafından hazırlanan belgeselin Türkiye genelinde birçok gösterim için davet aldığını belirten Tutdere, “Belgesel, 6 Şubat’ın yıkımını kadınların gözünden anlatıyor. İlk başta bu çalışmanın başarılı olamayacağını düşünenler oldu. Ama kadınlarımız öyle güçlü bir iş çıkardı ki nereye gitse izleyenleri duygulandırıyor,” diye konuştu.

STK Temsilcileri sorunları ve çözüm önerilerini aktardı

Çalıştayın son bölümünde söz alan kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Adıyaman’da kadınların karşılaştığı sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlara dair değerlendirmelerde bulundu. Kadın istihdamının artırılması, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yerel düzeyde şiddetle mücadele politikalarının etkinleştirilmesi gibi başlıklarda görüş ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Çalıştay sonunda elde edilen görüşlerin kapsamlı bir rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak : PHA