Dr. Mevlüt Haliloğlu: “TDV bu yıl 80 ülkede 365 bölgede kurban kesecek”

“Kurban, temel dini bir vecibedir”

İl Müftüsü Haliloğlu, kurban ibadetinin İslam’daki önemine işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

“Değerli kardeşlerim, kurban ibadeti; temel ihtiyaçlarımızdan ve borçlarımızdan arta kalan, 81 gram altın değerinde bir mala sahip olan herkesin yerine getirmesi gereken önemli bir ibadettir. Kurban Bayramı’na ulaştığımızda bu ölçüde mala sahip olan kardeşlerimizin kurban kesmesi dini bir vecibedir.”

“Geçen yıl 747 bin hisse kurban bağışı yapıldı”

Haliloğlu, TDV aracılığıyla yapılan kurban organizasyonlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfı’na 747 bin hisse kurban bağışı yapıldı. Bu kurbanlar 78 ülkede kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu yıl inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız iş birliğinde 80 ülkede 365 bölgede kurban kesilecek. Yurt içi ve yurt dışında fakir ve muhtaç kardeşlerimize ulaştırılacak.”

Kurban bedelleri ve başvuru kanalları

2025 yılı vekaletle kurban bedellerine de değinen Haliloğlu, yurt içinde kurban kesim bedelinin 13.500 TL, yurt dışında ise 5.450 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

“Kurban bağışlarınızı din görevlilerimize, müftülüklerimize, banka ve PTT şubelerine ya da internet üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Amacımız, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine en sağlıklı şekilde ulaştırmak.”

“Kurbanımı Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladım”

Açıklamasının sonunda kendi kurbanını da Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladığını ifade eden İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, tüm vatandaşları bu hayır kervanına katılmaya davet ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Cenab-ı Allah, hepimizin kurbanlarını kabul eylesin. Kurbanlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşsın, bayramlar gerçek anlamına kavuşsun.”

Kaynak : PHA