Meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar tekstil sektöründe istihdama hazırlanıyor

Bahçecik TOKİ yerleşkesinde yer alan ADIMEK Giyim Üretim Teknolojisi sınıfında yaklaşık dört aydır devam eden eğitimlerde sona yaklaşılıyor. Hafta içi her gün dört saat boyunca eğitim alan kursiyerler, hem teorik bilgilerle hem de pratik uygulamalarla donatılıyor.

“Tekstil fabrikalarında istihdam hedefleniyor”

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, projenin özellikle deneyimsiz kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedeflediğini belirtti. Kurs programı kapsamında düz dikiş, overlok, reçme ve biye makineleri gibi tekstil sektörünün temel üretim teknikleri öğretiliyor. Eğitim sonunda katılımcıların, tekstil fabrikalarında doğrudan üretime katılabilecek düzeye ulaşmaları hedefleniyor.

Kadınlardan Başkan Tutdere’ye teşekkür

Kursiyerler, aldıkları eğitimin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti. Kursa katılan kadınlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Hocamız bizlere her şeyi büyük bir sabır ve özveriyle öğretiyor. Makine kullanmayı, iğne ve iplik takmayı, dikiş tekniklerini öğrendik. Kurs sonunda fabrikalarda çalışmayı düşünüyorum. Ne kadar çok öğrenirsem benim için o kadar iyi. Adıyaman Belediyesi’nin bu imkânı sağlaması bizim için büyük bir şans. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye bu kursu açtığı için çok teşekkür ederiz. Ev hanımları için çok güzel bir fırsat oldu.”

Toplumsal katılım ve ekonomik güçlenme hedefleniyor

Belediye yetkilileri, projenin yalnızca bireysel istihdam olanaklarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmasına ve sosyal hayata daha aktif katılmasına da katkı sağladığını vurguladı.

Kaynak : PHA