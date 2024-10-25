Belediye personeli bu kapsamda; ev kazası, deprem, trafik kazası veya belirli hastalıklar gibi hayati tehlike oluşturabilecek durumlarda nasıl davranmaları ve hangi müdahaleleri yapmaları konularında teorik ve uygulamalı eğitimler aldı.

Kahta Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla verilen eğitimler, Kahta Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kahta Belediyesinin farklı birimlerinde görev yapan ve seçilen 21 personelle; ev kazası, deprem, trafik kazası ve hastalık gibi hayati tehlike oluşturacak durumlarda nasıl davranmaları ve hangi müdahaleleri yapmaları konularını kapsayan eğitim verildi.

İlkyardım eğitimlerinde katılımcılara temel ilkyardım uygulamaları, hasta yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık, bilinç bozukluklarında ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hasta ve yaralı taşıma teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

"İlk yardım konusundaki hassasiyetin toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsiyoruz"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, personele yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Başkan Hallaç; "Kahta Belediyesi olarak her türlü eğitimi destekliyoruz. İlkyardım konusundaki hassasiyetin de yine toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsiyoruz. Personelimizin de bu anlamda bilinçlenmesine büyük önem veriyoruz. Bu noktada İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenen 85 personelimiz ilk yardım aldılar. Gerekli süreç tamamlandıktan sonra bu personelimiz, ilk yardım alması gereken vatandaşlarımıza müdahalede önceliğe sahip olmuş olacaklar. Bu eğitimlerimiz devam edecek" dedi.



Kaynak : PHA