Alınan bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bilinmeyen bir nedenle karı koca oldukları öğrenilen 2 kişi, yakınlarının saldırısına uğradı.
Birkaç kişi oldukları belirlenen grubun saldırısına uğrayan karı koca, darp edilerek yaralandı.
Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan saldırının ardından saldırgan şahıslar, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralı çift, hemen hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss