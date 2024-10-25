Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan saldırının ardından saldırgan şahıslar, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Birkaç kişi oldukları belirlenen grubun saldırısına uğrayan karı koca, darp edilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bilinmeyen bir nedenle karı koca oldukları öğrenilen 2 kişi, yakınlarının saldırısına uğradı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.