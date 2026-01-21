Yaşanan olaya ilişkin bir açıklama da Mehmet Can Hallaç'tan geldi. Kahta Belediye Başkanı Hallaç, söz konusu girişimin yalnızca bir güvenlik ihlali olmadığını, milletin ortak değerlerine ve birlik ruhuna yönelik açık bir provokasyon niteliği taşıdığını vurguladı.

'Türk bayrağı milletimizin namusudur'

Başkan Hallaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Nusaybin'de Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu alçakça eylemi en güçlü şekilde kınıyorum. Bayrağımız, bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin emanetidir. Ona uzanan her el, aziz milletimizin birliğine ve devletimizin egemenliğine uzanmıştır. Bu tür provokasyonlar asla amacına ulaşamayacaktır.'

Hallaç, birliğe, beraberliğe ve milletin huzuruna kast eden bu menfur girişimlere asla izin verilmeyeceğini belirterek, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin bu tür provokasyonlarla zedelenmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

'Açık bir provokasyon'

Açıklamasında sınır hattında yaşanan olayın arka planına da değinen Hallaç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırının, milletin huzurunu ve terörle mücadelede elde edilen kazanımları hedef alan açık bir provokasyon olduğunu ifade etti.

'Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.'

'Devletimizin gücü ve kararlılığı tartışılamaz'

Sınır hattında yaşanan olayın son derece hassas bir bölgede gerçekleştiğine dikkat çeken Hallaç, devletin kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bayrağına ve sınırlarına uzanan hiçbir girişimi cevapsız bırakmaz. Hukuk içinde gereken yapılacak, sorumlular mutlaka adalet önünde hesap verecektir. Milletimiz bu tür tahriklere karşı sağduyusunu korumalı, birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmelidir.'

Hallaç, açıklamasının sonunda Nusaybin'de yaşanan hadisenin, Türk bayrağının yalnızca bir sembol olmadığını; milletin onuru, tarihi ve ortak iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu bir kez daha vurguladı.

Kaynak : PERRE