Ziyaret programı çerçevesinde Donat, geçtiğimiz yıl vefat eden Kahta'nın önemli kültürel değerlerinden Kahtalı Mıçe hakkında bilgi aldı. Donat, Kahtalı Mıçe'nin kabrini ve ailesini ziyaret ederken, sanat merkezi işleten yeğenleri Ali ve Mahir Aslan ile de bir araya geldi. Kahtalı Mıçe'nin hafızalara kazınan türkülerini yeğenlerinin sesinden dinleyen Donat'ın duygusal anlar yaşadığı aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca Kahta Badem Birliği ziyaret edildi. Birlik Başkanı tarafından badem üretimi, bölgede yürütülen çalışmalar ve hedeflere ilişkin Donat'a bilgi verildi.

Kahta'da Yavuz Donat'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Yavuz Donat ise Kahta'da gördüğü ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

