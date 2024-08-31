Geçtiğimiz sezonlarda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşamış ve 3. Ligde çıktığı dönemde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında adından söz ettiren Kahta 02 Spor bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadelesini sürdürecek olan Kahta 02 Spor Kulübü, kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik direktör Halis Özipek ile anlaşma sağladığını sporseverlere duyurdu. Halis Özipek geçtiğimiz sezonda Ponto MK Gergerspor ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

Komşu yeniden Kahta 02 Spor ‘da

Kulüp tarafından teknik direktör Halis Özipek isminin paylaşılmasının üzerinden çok zaman geçmeden bir diğer önemli transfer daha duyuruldu. Geçmiş dönemlerde Adıyamanspor, Nizipspor, Adıyaman 1954 Spor Kulübü, Muş Belediyespor, Kayseri Şekerspor gibi takımlarda top oynamış olan tecrübeli futbolcu Tugay Komşu ile anlaşma sağladığını da duyurdu.

Kahta Spor ‘da Mustafa Çağlayan müjdesi

Gün içerisinde önce teknik direktör Halis Özipek isminin açıklandığı ardından tecrübeli futbolcu Tugay Komşu isminin paylaşılmasının büyük bir heyecan yarattığı Kahta 02 Spor'da bir önemli transfer daha duyuruldu. Daha önce Adıyaman 1954 Spor, Eskişehirspor gibi önemli takımlarda top oynamış olan tecrübeli futbolcu Mustafa Çağlayan'da Kahta 02 Spor ile anlaşma sağladı.

Kahta 02 Sporun yaptığı transferler ilçede sporseverler tarafında büyük heyecanla karşılandı. Kahta 02 Spor Kulübünün, Bölgesel Amatör Lig'de iddialı bir sezon geçireceği gözlemleniyor.

Bölgesel Amatör Lig'de iddialı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Kahta 02 Spor Teknik Direktör Halis Özipek'in yardımcı antrenörlük görevini Hasan Şahin, Kaleci Antrenörlüğü görevini ise Salih Koska üstlenecek. 2024-2025 sezonu için Kahta 02 Spor Kulübü Tugay Komşu ve Mustafa Çağlayan'ın yani sıra Kadir Turan Peker, Erkan Nazlı, Muhammed Şiyar Eroğlu, Roji Sözeri, Ömer Uluer ve Ahmet Gazihan Fırat gibi önemli isimlerle anlaşma sağladığını duyurdu.

Kaynak : PHA