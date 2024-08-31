İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 farklı ülke tarafından INTERPOL Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 25 şüphelinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KUYU-21" adı verilen operasyonların Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 25 şüphelinin, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Öldürme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Cinsel Suçlar, Resmî Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık, Kara Para Aklama, İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı gibi suçlardan arandığı ifade edildi. Bu şüphelilerin, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Fas, Hollanda, Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suriye, Türkmenistan ve Ürdün gibi toplam 18 ülke tarafından arandığı tespit edildi.

Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde ve ilgili illerin Emniyet Müdürlükleri ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Yakalanan 25 şüphelinin, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında operasyonları yürüten emniyet güçlerini tebrik ederek, "Aziz milletimizin huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine ve diğer suçlulara nefes aldırmayacağız. Hepsi tek tek kazdıkları kuyulara düşecekler" dedi. Ayrıca, “Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” diyerek güvenlik güçlerine destek mesajı verdi.

Kaynak : PHA