AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü’nün kurumsalTwitter hesabından Kerim'den bir Sûre paylaşılması, sosyal medyada dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, AFAD’ın afet ve acil durumlar konusunda bilgilendirme yapmakla görevli bir kurum olduğunu hatırlatarak, dini içeriklerin paylaşılmasının Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sorumluluk alanına girdiğini belirtti.

Diğer yandan, bu paylaşımın manevi destek amacı taşıdığını düşünenler de oldu. AFAD’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı, ancak paylaşım, devlet kurumlarının sosyal medya kullanımı konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kaynak : PHA