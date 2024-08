Görevinden affını isteyerek istifa ettiğini duyuran AK Parti Besni İlçe Başkanı Murat Güner, yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Besnili hemşerilerim, Genel merkezimin taktir ve tensipleri ile tarafıma tevdi edilen AK Parti Besni İlçe Başkanı görevinden affımı istediğimi tüm kamuoyuna bildiriyorum. Göreve geldiğimiz günden beri gayemizin şahıslar değil şahıslar nezdinde tecelli olan davamız olduğunu her defasında ifade ettik. Yaşanan zor ve yorucu seçim sürecinden yönetimimizin ve teşkilatımızın gücü ve desteği ile Besni Belediye Başkanlığını ve uzun yıllardır kazanamadığımız Kesmetepe Belediye Başkanlığını kazandık . Seçimlerde Besni ilçesi özelinde alnımızın akıyla çıktık. Bu kazanımda teşkilatımızın kıymetli üyelerinin emeği çok. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nasıl ki; mahkeme kadıya mülk olmaz, bu makamlarda hiç kimseye ilelebet tahsisli değildir. Bizler görevimizi hakkıyla yapıp Besnimiz için var gücümüzle çalıştık. Besnimiz için her zaman dik durduk. Bundan sonra da bu duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Bizim davamız, her alanda ülkemizi ve milletimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturma davasıdır. Bugün olduğu gibi yarında Besnimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Saygılarımla"



Kaynak : PHA