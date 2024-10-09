Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için şehir genelinde başlattığı ulaşım atağını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi ile Güney Bağlantı Yolu arasında açtığı yeni güzergâhta çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

“32 metrelik köprü yapılıyor”

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında zemin hazırlıkları tamamlanan yeni güzergâhta sanat yapılarının inşası sürüyor. Arter üzerinde 32 metrelik bir köprü menfezin yapımı tamamlanırken ikincisinin yapımına başladı. Yeni köprü menfezde demir donatıların bağlanması ve betonarme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Sanat yapılarının inşasının tamamlanmasının ardından yeni bulvar; asfaltı, yol çizgi ve levhalandırma uygulamaları, aydınlatma ve yürüyüş yollarıyla hizmete sunulacak.

Kaynak : PHA