İlgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, şehir genelinde yürütülen hizmetlerin etkinliği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kentte sürdürülen ve planlanan çalışmalara dair sunum yapılırken, önceki toplantılarda alınan kararlar ile mevcut uygulamalar gözden geçirildi. Kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve sahada yaşanan eksikliklerin giderilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, şiddetin önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılması ve kamu kurumları arasında güçlü bir koordinasyonun sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Vali Varol, “Kadim medeniyetimiz, ailenin kıymetini ve kadına gösterilmesi gereken saygıyı en güçlü şekilde öğütlemektedir. Kadın; aile yapısının temel direğidir, insani değerlerin koruyucusudur. Bu çerçevede, toplumun tüm kesimleriyle birlikte ‘şiddete sıfır tolerans’ ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, kadına yönelik şiddetle mücadelede izlenecek yeni adımlar ve destek mekanizmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : PHA