Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Beşgöze Köyü Salavat Mezrası’nda meydana geldi.

Köyde yalnız Ahmet Dolaş henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı evde bulunan ev tüfekle eşi Leyla Dolaş’e ateş etti. Kanlar içinde Leyla Dolaş yere yığıldı. Tüfek sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Dolaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Ahmet Dolaş, gözaltına alınırken, Leyla Dolaş’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Gerger Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ahmet Dolaş’ın sorgulanmak üzere Gerger İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA