İçişleri Bakanlığı'nca 19 ilde Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Jandarma tarafından yürütülen operasyonda “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - Siber Vatan’da sanal devriyeler 7 gün 24 saat görevlerinin başında olmayı sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir siber suçlar ve suçlularla mücadele konusunda sürdürdüğü Sibergöz operasyonlarının 38'incisi bu kez 19 ilde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapıldı. Jandarma Komutanlıklarınca Şırnak, Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde, Sakarya, Manisa, Diyarbakır, Kütahya, Trabzon, Siirt ve Malatya’da düzenlenen “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 51 şüpheli yakalandı.

İlk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 Milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edilirken, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.

Operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1787346697510670733