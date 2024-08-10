Operasyonlarda 91 şüpheli gözaltına alınırken, 55 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlarda 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk, 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonların ülkeyi uyuşturucu madde ticaretinden temizlemek amacıyla devam edeceği vurgulandı.
Operasyona 253 ekip ve 996 Jandarma personeli katıldı.
Operasyonlar Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara illerinde gerçekleşti.
Kaynak : PHA