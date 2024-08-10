Bunlar da ilginizi çekebilir

Konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber

Konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu - Videolu Haber

Operasyonlar Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara illerinde gerçekleşti.

Operasyona 253 ekip ve 996 Jandarma personeli katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonların ülkeyi uyuşturucu madde ticaretinden temizlemek amacıyla devam edeceği vurgulandı.

Operasyonlarda 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk, 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 91 şüpheli gözaltına alınırken, 55 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.