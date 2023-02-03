Alınan bilgiye göre; Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adana’nın Karataş İlçesinde iki ayrı adreste arama yaptı. İki adreste yapılan aramalarda iklimlendirme sistemi kullanılarak yetiştirilen 12 kök kenevir bitkisi bulunurken 28 gr. kubar esrar maddesi, 2 gr. kenevir tohumu ve 3 tane esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yakalanan maddelere Jandarma ekipleri tarafından el konulurken 3 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. Her türlü uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.