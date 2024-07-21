Adıyaman Ayyıldız İlkokulunda eğitim gören üçüz kardeşlerin çağrısına duyarsız kalmayan Başarılı İş Kadını Dilvin Şirvan Toprak çocukların temiz su içmesi için kolları sıvadı.

Toprağın girişimleri sonucunda İzmir Soroptimist Kulübü ve Lüksemburg Mossele Soroptimist Kulübü işbirliği ile Adıyaman Ayyıldız İlkokuluna 2 adet su sebili desteğinde bulundular. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilvin Şirvan Toprak yaptığı açıklamasında;"İzmir Soroptimist Kulübü ve Lüksemburg Mossele Soroptimist Kulübü bizleri kırmayıp kendi bütçeleri ile bu cihazları gönderdiler. Bu desteğin devamı için de, Avrupa Birliğinden fon sağlayıcıları arayışındalar. İnşallah devamı gelecektir. Burada üçüz evlatlarımız var. Evlatlarımız için zor oluyordu. Her gün hazır su alıp getirmeleri, deprem sonrası temiz su içmeleri zor oluyordu. İlk kullanımı için de evlatlarımızı getrdik buraya. Latif hocamıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah Adıyaman’da bulunan diğer evlatlarımıza da en kısa sürede yetiştireceğiz bu tür cihazları.” İfadelerini kullandı.

Adıyaman Ayyıldız İlkokulu Müdürü Latif Özalp ise yaptığı açıklamasında; “ Bu projeye öncülük eden Dilvin Hanıma teşekkür ediyorum. Okulumuza iki tane güzel makine kazandırdı. Biliyorsunuz özellikle deprem sonrası temiz suya erişim büyük bir sıkıntı haline geldi. Çocuklarımız bu vesile ile gelen cihazlardan temiz su tüketecekler. Cihazların kurulumunu yapan servisten aldığımız bilgi ile günlük 1000 litre suyu hem arıtıp hem soğutarak öğrencilerimizin kullanımına sunuldu.” dedi.

Açıklamalar sonrası okul müdürü Latif Özalp tarafından İş Kadını Dilvin Şirvan Toprak’a plaket takdim edildi.

Kaynak : PHA