Alınan bilgiye göre olay, Kahta Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyesinin demir kapısından bahçeye geçmek isteyen köpek, demir parmaklıklar arasında sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri, hidrolik ayırıcı kullanarak demir kapının parmaklıklarını genişletti ve köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak : PHA