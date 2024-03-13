Depremzedelerin yaşadığı konteynerlerde kadınları ziyaret ederek onların sorunlarını dinleyen ve acil çözüm gerektiren konularda yetkilileri harekete geçiren Yücedağ, sadece politika yapmakla kalmıyor, insanların hayatlarına dokunuyor.

Yücedağ'ın sahada sergilediği duyarlı ve hızlı çözüm odaklı tutum, özellikle kadınların kalbini kazanıyor. Projelerini yerinde tanıtarak vatandaşlarla birebir iletişim kuran Yücedağ, özellikle kadın ve genç istihdamı ile barınma sorunlarına yönelik projeleriyle öne çıkıyor.

Her gittiği ev ya da konteynerde samimi ve içten bir şekilde karşılanan Yücedağ, bu yakın ilgi karşısında ev sahiplerine sadece aday olarak değil, sanki o ailenin bir evladıymış gibi yaklaşıldığını ifade ediyor. Bu samimi ve içten yaklaşımıyla Yücedağ, sadece politik bir figür olmaktan öte, insanların hayatlarına dokunan bir lider portresi çiziyor.

Kaynak : PHA