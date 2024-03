6 Şubat 2023 tarihinde 11 il için büyük yıkımlara ve on binlerce insanın hayattan kopmasına sebep olan depremlerde en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman, yaşadığı büyük felaketin ve can kayıplarının acısı ile ayağa kalkmak için büyük çaba gösterirken bu zorlu sürecin başından sonuna her konuda yardımlarını esirgemeyen kardeş şehirleri unutmayarak büyük vefa örneği sergiledi.

Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın talimatıyla meclise sunulan depremde yardıma gelen illerin isimlerinin yeni açılan caddelere verilmesi konusundaki başvuru onaylandı. Gelen onayın ardından imar konusunda büyüme yaşayan noktalarda yeni açılan caddelere kardeş şehirlerin isimleri veriliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç; "İlimiz ne yazık ki yaşanılan depremlerde büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşadı. Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayarak destek olan belediyelerimiz vardı. Bizlere büyük destek vererek gerek ekip, gerek ekipman ve temel gıda ihtiyaçları noktasında yanımızda oldular. Bizler de bu şehri yeniden ayağa kaldırırken en zor zamanımızda yanımızda olan kardeş belediyelerimizin ismini memleketimizin yeni açılacak caddelerinde yaşatmayı vefa borcu bildik. İlk etapta Altınşehir, Siteler, Yeşilyurt ve Örenli Mahallerinde yeni açılan caddelere bu belediyelerimizin isimlerini verdik. Daha sonra sırası ile açılan caddelerimizde kardeş belediyelerimizin isimlerini yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Kademeli olarak açılan caddeler isimlendirilirken ilk aşamada Altınşehir Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Siteler Mahallesi ve Örenli Mahallesi’nde olmak üzere 11 cadde ismi belirlendi.

Altınşehir Mahallesi İçin Belirlenen Cadde İsimleri

• Ordu Caddesi

• Sultangazi Caddesi

• Balıkesir Caddesi

• Şanlıurfa Caddesi

Yeşilyurt Mahallesi, Siteler Mahallesi ve Örenli Mahallesi İçin Belirlenen Cadde İsimleri

• 6 Şubat Caddesi

• Bayraktar Caddesi

• Sincan Caddesi

• Siverek Caddesi

• Manisa Şehzadeler Caddesi

• Erzurum Caddesi

• Mardin Caddesi

