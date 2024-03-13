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B.B.G. ve V.T.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 12 Mart 2024 tarihinde adli makamlara sevk edilen şahıslardan V.T.G. adlı kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, B.B.G. isimli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevki sağlandı.

Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları ve değerlendirilen ihbarlar neticesinde uyuşturucu madde sevki yapabileceği şüphesiyle bir araç üzerinde yapılan aramada, 111,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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