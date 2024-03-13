Aytemir, sağlıkçıların bu bayrama, daha da borçlanarak girdiklerini ifade etti.

“Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yüzde 84,5'i günlük hayatını sürdürebilmek için borçlanmak zorunda kalıyor. Geçen yıl sağlıkçılar arasında borçla yaşayanların oranı yüzde 81,1'di.” diyen Aytemir, “Genel Sağlık-İş’in araştırmasına göre, geçen yıl sağlık çalışanlarının yüzde 75’inin geliri 20 bin liranın altındayken bu yıl yüzde 70’inin geliri 34 bin ila 45 bin lira civarında oluştu. Ancak maaşlarda yaşanan bu kısmi artış ekonomik kriz karşısında sağlıkçıların ekonomik sorunlarını çözemediği gibi sorunların daha da derinleşmesine yol açtı.” dedi.

Ekonomik kriz gündelik hayatınızı nasıl etkiledi sorusuna sağlık çalışanlarının yüzde 48’i olumsuz etkilediğini, yüzde 51’i ise çok olumsuz etkilediğini bildirdi. Krizden etkilenmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 1’de kaldı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Adıyaman İl Başkanı Hasan Aytemir’in açıklamaları şöyle:

“Borçlarımız Arttı”

Ekonomik kriz, sağlıkçıların daha da borçlanmasına yol açtı. Araştırmaya göre, ekonomik kriz yüzünden sağlıkçıların yüzde 51.6’sının borçlanma miktarı artarken yüzde 32.9’u borçlanmak zorunda kaldığını belirtti. Geçen yıl sağlıkçıların yüzde 81.1’i gündelik hayatını borçla sürdürürken bu yıl borçla yaşayanların oranı 3.4 puan artarak yüzde 84.5’e yükseldi. Sağlık çalışanlarının yüzde 98’i aldıkları zamların, maaş ve sosyal yardımların yetersiz kaldığını belirtti.

“Kriz Aile İlişkilerini De Bozdu”

Sağlıkçıların yüzde 62.2’si ekonomik krizin iş yükünü artırıp yeni yükler getirdiğini, yüzde 68.6’i aile ilişkilerini olumsuz etkilediğini, yüzde 95’i de stres seviyelerini artırdığını bildirdi. Sağlık çalışanlarının yüzde 71’i çalıştıkları kurumda şiddet olaylarına şahit olurken yüzde 91’i doğrudan şiddetle karşılaştıklarını belirttiler. Araştırma, şiddeti önlemeye yönelik tedbirleri yetersiz bulan sağlıkçıların yüzde 52’sinin şiddet olaylarıyla başa çıkmak için ‘öz savunma’ eğitimi aldığını, yüzde 31’inin ise psikolojik destek almak zorunda kaldığını ortaya koydu.

“Yüzde 82'si Mobbinge Uğruyor”

Araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının yüzde 82’si çalıştığı kurumda üstleri tarafından mobbinge uğruyor. Mobbinge uğradığını söyleyen sağlıkçıların yüzde 57.9’u iş yükünün bilinçli şekilde arttırıldığını, yüzde 24.2’si sözlü tacize maruz kaldığını, yüzde 16’sı iş yerinde dışlandığını, yüzde 2.1’i de kendisiyle alay edildiğini ifade etti. Ayrıca çalışanlar iş yüklerinin son dönemde olağanüstü artmasından şikayet etti.”

Kaynak : PHA