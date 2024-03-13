Yapılan UYAP-GBT sorgulamasında, Besni ilçesi doğumlu inşaat ustası Ö. Ç.’nin arandığı belirlendi. Ö.Ç.’nin 2024/11 Besni (Adıyaman) İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan 5 yıl 8 Ay 39 gün ceza aldığı ve arandığı tespit edildi.

Şahısın yakalanmasının ardından bilgi, günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısına iletilerek alınan talimatlar doğrultusunda Ö.Ç. gözaltına alındı ve aynı gün Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Yakalanan şahsın adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra Şanlıurfa Siverek Cezaevine sevk edileceği belirtildi. Bu gelişmeler, Adıyaman'da yapılan güvenlik çalışmalarının etkinliğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak : PHA