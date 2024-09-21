Zorlu, bu alımın yetersiz kalacağını ve daha köklü çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Milletvekili Zorlu, aynı zamanda konuya ilişkin soru önergesi vermiş ve sorunun çözülmesi için kapsamlı bir reform çağrısında bulunmuştu.

Zorlu: "Bu Şartlar Sorunu Çözmez"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, okullardaki hizmetli personel eksikliğini gidermek amacıyla 30 bin personelin alınacağını belirtmesi üzerine Zorlu, bu alımın yetersiz kalacağını ve koşulların sorunu daha da derinleştireceğini ifade etti. Zorlu, alınacak personelin maaşlarının 12 bin TL civarında olduğunu, emekliliğe esas alınmayan sağlık sigortası hakkı tanınacağını ve haftada üç gün çalışıp iki gün kursa gideceklerini belirtti.

Zorlu, bu koşulların, personelin okullarda sürekli kalmasını zorlaştıracağını ve okulların personel eksikliği sorununu çözmeyeceğini savundu. “Okullar, bu şartlar altında personel tutamayacak. Bu model, geçmişte de denenmiş ancak başarılı olamamıştır,” diyerek durumu eleştirdi.

"Asgari Ücret ve Tam Sigorta Talebi"

Kürşat Zorlu, çözümün açık olduğunu belirterek, hükümete daha etkili bir yol haritası sunmaları için çağrıda bulundu. Temizlik personelinin asgari ücretle çalıştırılmasının şart olduğunu ifade eden Zorlu, "12 bin TL maaşla personel alımının yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bu ücret, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalıyor. Çalışanların hak ettikleri maaşı almaları, onları motive edecek ve iş sürekliliğini sağlayacaktır" dedi. Ayrıca, personellere tam sigorta hakkı tanınması gerektiğini belirten Zorlu, "Emekliliğe esas alınmayan sağlık sigortasıyla insanları okullarda tutamayız. Tam sigorta hakkı, çalışanların sosyal güvenliklerini garanti altına almalı" şeklinde konuştu.

"Derslik Sayısına Göre Norm Kadro Belirlenmeli"

Zorlu’nun eleştirileri yalnızca maaş ve sigorta düzenlemeleriyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda, okullara atanacak personel sayısının, derslik sayısına göre belirlenmesi gerektiğini savundu. "10 derslikli bir okula bir hizmetli atanıyorsa, 40 derslikli bir okula da aynı sayıda hizmetli atanamaz. Bu durum açık bir plansızlıktır ve okullarda temizlik konusunda büyük adaletsizlikler yaratır," diyen Zorlu, okullara ihtiyaçlarına göre hizmetli atanmasının gerektiğini vurguladı. Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenerek, norm kadro sisteminin yeniden düzenlenmesi ve derslik sayısına göre adil bir dağıtım yapılması gerektiğini ifade etti.

"Temizlik Eksikliği Eğitim Kalitesini Etkiliyor"

Zorlu, okullardaki temizlik ve hijyen koşullarının eğitim kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Temizlik personelinin eksikliği, okullarda hijyen standartlarının düşmesine ve dolayısıyla öğrencilerin sağlığının tehlikeye girmesine neden olabilir. "Temizlik ve hijyenin sağlanmadığı bir okulda eğitim kalitesi düşer. Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için okullarımızda hijyenin sürekliliği sağlanmalı" diyen Zorlu, bu alanda kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlığa Çağrı: "Adım Atılması Gerekiyor"

Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha çağrıda bulunarak, mevcut personel eksikliğinin ve yetersiz temizlik koşullarının acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. Zorlu, "Bakanlık, personel alımını planlarken daha stratejik ve uzun vadeli çözümler üretmeli. Mevcut koşullar altında ne öğrencilere sağlıklı bir eğitim ortamı sunulabilir ne de okullardaki temizlik sorunu çözülür" dedi.

Kaynak : PHA