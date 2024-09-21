CNN Türk'e konuşan Bakan Tekin, atama sonuçlarının Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalışan bir kişi tarafından yanlışlıkla erken açıklandığını ve bu kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tekin, sürecin hatalı bir şekilde yürütüldüğünü kabul ederek kamuoyunun dikkatini çekti.

"Sonuçlar Yanlışlıkla Açıldı"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının planlanan tarihten önce yanlışlıkla sisteme yüklendiğini ve bu hatanın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan bir personelin hatasından kaynaklandığını belirtti. Tekin, "Bu kişi hakkında soruşturma başlattık. Gerekli adımları atıyoruz" diyerek, sürecin takip edildiğini vurguladı.

Mülakat Süreci Danıştay Kararına Bağlı

Öğretmen adaylarının mülakat süreçlerine de değinen Bakan Tekin, bu sürecin Danıştay’ın kararına göre belirleneceğini hatırlattı. Tekin, "Danıştay'ın vereceği karara göre atamaların yüzde 50’si veya yüzde 100’ü yapılacak" dedi. Ayrıca mülakatların deneme dersi formatında olduğunu belirten Tekin, aday öğretmenlerin müfredattaki bir konuyu öğrencilere anlatmalarının beklendiğini söyledi.

Mülakatlar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mülakatların kaldırılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin de konuşan Tekin, öğretmen atamalarında mülakatların gerekli olduğunu ve devam edeceğini vurguladı. Bakan Tekin, "Torpilin teknik olarak mümkün olmadığını" savunarak, mülakatların adil bir şekilde yapıldığını belirtti.

Cemaat ve Tarikatlarla Yapılan Protokoller

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın cemaat ve tarikatlarla yaptığı protokollerle ilgili sorulara da yanıt verdi. Tekin, bu protokollerin sayısının çok sınırlı olduğunu ve hukuki açıdan bir sorun teşkil etmediğini ifade etti. "Protokoller tamamen Bakanlık inisiyatifinde ve gerektiğinde tek taraflı olarak feshedilebiliyor" diyen Tekin, yapılan işbirliklerinin hukuki çerçevede denetlendiğini belirtti.

Bakan Tekin ayrıca, bu protokollerin sivil toplum kuruluşlarıyla yapıldığını ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiğini belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir kaynak aktarımı söz konusu değil. Dün Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile protokol imzaladık. Cemaat ya da tarikat diye adlandırılan protokollerin sayısı çok sınırlı, 8-10 civarındadır" dedi.

Sonuç: Bakanlık Süreci Yakından Takip Ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları, öğretmen atamalarında yaşanan teknik hatanın ardından, mülakat ve protokol süreçlerine dair kamuoyunu bilgilendirdi. Bakanlık, bu tür hataların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri aldığını ve soruşturmanın sürdüğünü vurgularken, öğretmen adaylarına yönelik mülakat sürecinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA