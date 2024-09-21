Ezeli rakipler sahada üç puan için mücadele ederken, aynı zamanda lig liderliği için de kozlarını paylaşacaklar.

"Liderlik Mücadelesi"

Bu sezon lige hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, beş maçta beş galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise bir beraberlik dışında tüm maçlarını kazandı ve iki puan farkla ezeli rakibinin arkasında ikinci sırada yer alıyor. Derbide Sarı-lacivertliler, galip gelerek hem ezeli rakibini mağlup edip yenilmezlik apoletini sökmek hem de liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

"Gerginlik Saha Dışında da Sürüyor"

Geride kalan iki sezonda şampiyonluk yarışında birbirlerine üstünlük kurmak için sahada kıyasıya mücadele eden iki ekip, saha dışındaki açıklamalarıyla da gerginlik yaşadı. Yöneticiler arasındaki sözlü sataşmalar ve teknik direktörlerin göndermeleri, bu sezon da devam ediyor. Ancak sahada tüm gözler, dünyaca ünlü yıldız futbolcuların sergileyeceği performansta olacak.

"Fenerbahçe’de Amrabat 11’de"

Fenerbahçe'de, sakatlık sürecinden çıkmasına rağmen takımla çalışmalara henüz başlamayan Osayi-Samuel derbide forma giyemeyecek. Ancak, sakatlığını atlatan Djiku'nun hazır olduğu ve oynayabileceği belirtiliyor. Yeni transfer Filip Kostic de kadroda yer alabilecek durumda. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, orta sahada Sofyan Amrabat’ı sahaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca, Oosterwolde sarı kart sınırında ve kart görmesi halinde Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

"Galatasaray’da Sallai İlk Kez Derbide"

Son üç maçında 13 gol atan Galatasaray’da, Hakim Ziyech dışında eksik bulunmuyor. Ülkesinde tedavi gören Mauro Icardi’nin kadroda olması beklenirken, Teknik Direktör Okan Buruk’un hücum hattında yeni transfer Roland Sallai'yi kullanacağı ve Berkan’ın da orta sahada yer alacağı tahmin ediliyor. Dries Mertens’in bu maçta yedek kulübesinde başlaması muhtemel.

"İlk Derbi Heyecanı"

Her iki takımın yoğun transfer döneminin ardından sahaya çıkacak oyuncuların birçoğu ilk derbi heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan ve Cenk Tosun; Galatasaray’da ise Yusuf Demir, Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, İsmail Jakobs, Michy Batshuayi ve Victor Osimhen ilk kez bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyecek.

"Muhtemel 11'ler"

Fenerbahçe: Livekovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Amrabat, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Gabriel Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen

"Taktik Savaşının Kazananı Kim Olacak?"

Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen iki takımı karşı karşıya gelecek. Hem Fenerbahçe'nin hücum hattındaki etkinliği hem de Galatasaray'ın savunmadaki disiplini, maçın en dikkat çekici unsurları arasında. Sezon başından bu yana saha dışında yaşanan gerginliklerin bu maçta nasıl bir etki yaratacağı, futbolseverlerin merakla beklediği bir diğer konu.

Bu kritik derbi, lig yarışında önemli bir dönüm noktası olacak. Hem liderliği almak hem de prestij mücadelesi vermek isteyen iki takımın performansı, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Kaynak : PHA