Dervişoğlu, Bahçeli’nin önerisini sert bir dille eleştirirken, Cumhuriyet’in değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Bahçeli’den Öcalan’a Yönelik Çağrı: "Tecrit Kaldırılsın, TBMM’de Konuşsun"

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın tecrit koşullarının kaldırılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Öcalan’ın TBMM’de konuşarak terörün sona erdiğini ve örgütün lağvedildiğini ilan etmesini talep etti. “Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız,” ifadelerini kullanan Bahçeli, bu talebin yerine getirilmesi halinde Öcalan’a yönelik yasal düzenlemelerin kapısının açılabileceğini belirtti.

Dervişoğlu’ndan Tepki: “Sadece Atatürk’ün Mirasçıları Konuşabilir”

Bahçeli’nin sözleri, İYİ Parti cephesinde sert bir tepkiyle karşılandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin bu çıkışını eleştirerek, meclis kürsüsünün terör örgütü liderlerine değil, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasçılarına ait olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir.”

Dervişoğlu’ndan Hükümete ve Muhalefete Eleştiriler

Dervişoğlu, açıklamasında yalnızca Bahçeli’yi değil, hükümeti ve onunla iş birliği içinde gördüğü diğer siyasi partileri de hedef aldı. “Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı” ifadeleriyle hükümeti ve ittifak ortaklarını eleştiren Dervişoğlu, “Sözde ana muhalefeti” de sert bir dille eleştirdi. Cumhuriyet’in ve Türk milletinin korunması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, “Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir!” diyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine vurgu yaptı.

"Yarını Bekleyin" Sözü: İYİ Parti’den Yeni Açıklamalar Bekleniyor

Dervişoğlu’nun sosyal medya paylaşımında, “Yarını bekleyin! Herkesin maskesini indireceğiz!” ifadeleri dikkat çekti. Bu sözler, İYİ Parti’nin önümüzdeki günlerde daha sert açıklamalar yapabileceği ve hükümetle ittifak ortaklarına karşı eleştirilerini derinleştirebileceği şeklinde yorumlandı. Siyasi gözlemciler, İYİ Parti’nin bu çıkışının Türkiye’nin siyaset sahnesinde yeni tartışmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Kaynak : PHA