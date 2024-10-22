Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında, Bahçeli'nin önerisini değerlendirdi ve partisinin terörle mücadeledeki tutumunu net bir şekilde dile getirdi.

Bahçeli’nin Öcalan Çağrısına Yanıt: “Barışa Katkı Veren Her Sözü Değerlendiririz”

Özgür Özel, Devlet Bahçeli’nin, İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın tecrit durumunun kaldırılması ve TBMM’de konuşması yönündeki çağrısını ele alarak, Türkiye'de barışın sağlanması adına atılacak her adımı önemsediklerini belirtti. Özel, “Türkiye'de bir daha kan dökülmeyecekse, annelerin gözyaşları dindirilecekse, barış için yapılan tüm önerileri ve bu önerileri sunan aktörleri dikkate alırız,” dedi.

Ancak Özel, bu sürecin tek bir aktörün inisiyatifine bırakılmasının yetersiz olacağını vurguladı: “Devlet Bahçeli’nin önerisiyle barışın sağlanması mümkün değildir. Bu mesele, tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla geniş bir diyalog çerçevesinde ele alınmalıdır.”

Barış İçin Yuvarlak Masa Çağrısı

Özel, Türkiye’nin terörle mücadelede tüm toplumsal aktörlerin katkısına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Bu mesele, tüm partilerin bir yuvarlak masa etrafında toplanarak, ülkenin çıkarlarını önceleyerek çözülmeli. Bu işte sivil toplum kuruluşlarını ve diğer toplumsal aktörleri dışlayamazsınız,” ifadelerini kullandı. Özel, terörün son bulmasına yönelik her türlü çabayı destekleyeceklerini vurguladı ve barış sürecinde toplumun tüm kesimlerinin temsil edilmesi gerektiğine işaret etti.

Sağlık Skandalları ve Hükümetin Sağlık Politikalarına Eleştiriler

Özgür Özel, konuşmasında yalnızca terörle mücadele konusuna değil, sağlık sektöründeki skandallara ve hükümetin sağlık politikalarına da değindi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve bebek ölümleriyle sonuçlanan bir özel hastane skandalını gündeme getiren Özel, “Bu olay, hepimizi insanlığımızdan utandırdı. Sağlık sektörünün özelleştirilmesinin ve özel hastanelere aşırı alan tanınmasının bir sonucu olarak bu acı tabloyla karşı karşıyayız,” dedi.

Özel, mevcut Sağlık Bakanı’nı görevi bırakmaya davet ederek, soruşturmaların şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini savundu. “Sağlık Bakanlığı’nın denetimleri yetersiz kalmış ve bu ihmaller nedeniyle birçok can kaybı yaşanmıştır. Bakanın soruşturmayı gölgelememesi için istifa etmesi gerekir,” diye ekledi.

Özel Hastanelerin Kamulaştırılması Çağrısı

CHP lideri, sağlık sektöründe yaşanan olumsuzluklara karşı alınması gereken önlemler konusunda da önerilerde bulundu. Özel, yaşanan skandalın ardından, Türkiye’deki bazı özel hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini söyledi. “FETÖ’nün malları OHAL döneminde kamulaştırılmıştı. Benzer bir adım, bu hastaneler için de atılmalıdır. Özel sektördeki sağlık hizmetlerinin kamuya devredilmesi, sağlıkta eşitliğin sağlanması açısından kritik bir adımdır,” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün Lideri Gülen’in Ölümü: “Büyük Bir Adaletsizlik Son Buldu”

Özel, konuşmasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümüne de değindi. “Fethullah Gülen, bu ülkeye çok büyük zararlar verdi. Gençlerin hayallerini çaldı, memurların kariyerlerini yok etti. Bu dünyada adalet önünde hesap veremedi, ancak tarihin önünde suçları yazılmaya devam edecek,” dedi.

TBMM’de Bütçe Görüşmeleri: “Adalet ve Eşitlik İçin Mücadele Edeceğiz”

Özgür Özel, TBMM’de bütçe görüşmelerinin başlamasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Kamu harcamalarına ayrılan bütçenin geçen yıla oranla azaldığını, buna karşılık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin harcamalarının artırıldığını belirtti. Özel, “Bu bütçe, halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Biz, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kaynakların adil bir şekilde dağıtılması için mücadele edeceğiz,” dedi.

Kaynak : PHA