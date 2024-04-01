Koca, yaptığı açıklamada, partisiyle olan ilişkisinin kurumsal yapıya zarar vermemek adına devam ettiğini ancak son genel seçimlerdeki tutum ve yönetim anlayışından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Kendisinin ve teşkilatın görüşlerinin dikkate alınmadığını ve yapılan aday dayatmalarının hata üstüne hata olduğunu ifade etti. Teşkilatların önemsenmediği ve değersizleştirildiği yerel seçim kararlarının partiyi ve tabanı başarısız kıldığını vurguladı.

Koca, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğini belirterek, 7 yıl boyunca verdiği emekten sonra istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Murat Koca’nın açıklaması şöyle:

“Kurulduğu günden bugüne İYİ Parti ile olan münasebetimiz, kurumsal yapıya zarar vermeyecek şekilde bugüne kadar devam etti. Partimiz ile ilgili özellikle son genel seçimlerde altılı masadaki tavırlardan ve gidişattan ne kadar rahatsızlık duymuş olursak olalım, bugüne kadar partimizin kurumsal kimliğine zarar verecek en küçük bir açıklamada bile bulunmadık. Hep fedakarca davrandık, sayın genel başkanımıza, ilk yola çıktığında kimsenin cesaret edemediği desteği imzalarımızla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için verdik. Geldiğimiz nokta ise Türkiye gerçeğini okuyamayan, teşkilatların görüşlerini almadığı gibi, aday dayatmaları ile kasıtlı bir şekilde hata üstüne hata yapan bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Bizler bir yenilgide gemiyi terk edecek kişiler değiliz, ancak kurulduğu günkü tabandan çok uzaklaşmış, tabanı büyülteceği yerde, sanki bilinçli olarak küçültmek için çabalar içerisine girdiklerini üzülerek ve yaşayarak gördük. Son seçimde görüldü ki, teşkilatları yok sayarak, değersizleştirerek seçimler kazanılmıyor.

Özellikle ittifak yapmamız gereken yerel seçimlerde birçok ilde partimizi ve tabanımızı başarısız kılacak kararlar alındı. Bu kararlardan kesinlikle teşkilatlar sorumlu değildir. Sorumlular bu kararları alanlardır.

Dün olduğu gibi, yarın da aynı duruşumuzdan ödün vermeden doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz.

7 yıl gibi uzun bir süre emek verdiğimiz İyi Partideki görevimden ve üyelikten, ”İstifa etmenin bir erdem olduğu bilinciyle” 1 Nisan itibariyle istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”

Kaynak : PHA