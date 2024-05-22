Belediyenin Altınşehir Sosyal Tesislerindeki Toplantı Salonunda gerçekleştirilen görüşmeye, Solidar Suisse ve Swiss Solidarity’den Sabine Maier, Francois Besençon, Corina Albertini, Robert Ruckstuhl, Miren Bengoa, Ernst Lüber, Lukas Frohofer, Mahmut Sansarkan, Hüda Güler, Cihan Demir, Kamil Yücel, Gökhan Gönmez ve Mine Karakuş katıldı.

Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, söz konusu kuruluşların başlattığı proje kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kent merkezi ve kırsalda barınma, geçim kaynakları ve psikol-sosyal destek alanlarında güçlendirme faaliyetleri gerçekleştirileceğini ifade etti.

Proje 1 buçuk yıl sürecek

Sosyal Araştırma ve Rehabilitasyon Derneği (SARD) ile Sıfır Ayrımcılık Derneğinin uygulayacağı ve 1 buçuk yıl sürecek olan projenin toplam bedelinin 2 milyon İsviçre Frank’ı olduğunu belirten Başkan Tutdere, ekip üyelerine teşekkür etti.



Kaynak : PHA