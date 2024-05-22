Adıyaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda tek tek söz hakkı tanınan muhtarlar köylerine ait ihtiyaç, talep ve sorunları dile getirdiler.

Çözüm odaklı gerçekleştirilen toplantıda; kırsal konutlardan eğiitme, sağlıktan tarıma, yol yapımı ve içme suyu gibi birçok konuda köy muhtarlarının istekleri dinlenilerek, çözüm ve öneriler konuşuldu.

Toplantıda konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol,"Sıkça gerçekleştirdiğimiz köy ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz, Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan mıuhtarlarımızla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bir araya gelerek sorunlarına çözüm bulmanın gayreti içerisinde olacağız.” İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA