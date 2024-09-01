İsrail'in önde gelen gazetelerinden Wall, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maçın İstanbul'da değil, tarafsız bir sahada oynanabileceğini iddia etti. Bu iddia, geçmişte Türk ve İsrail takımları arasında oynanan bazı basketbol maçlarının başka ülkelere alınmasıyla destekleniyor.

Geçmiş Maçlar Örnek Gösterildi

Wall gazetesindeki haberde, Türk ve İsrail takımlarının karşılaşmalarının geçmişte tarafsız sahalara alındığı hatırlatıldı. Maccabi Tel Aviv'in Fenerbahçe Beko ile İstanbul'da oynaması gereken maçın Litvanya’ya, Anadolu Efes ile olan karşılaşmanın ise Letonya'ya alındığı belirtildi. Bu örnekler, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv futbol maçının da İstanbul'da oynanmama ihtimalini güçlendiriyor.

UEFA Kararı Bekleniyor

İsrail basınında yer alan bu iddiaların ardından, gözler UEFA'ya çevrildi. UEFA'nın, Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv arasındaki karşılaşmanın nerede oynanacağına dair resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Eğer maç tarafsız bir sahaya alınırsa, bu karar, spor dünyasında büyük yankı uyandıracak.

Beşiktaş ve Taraftarlar Tepkili

Beşiktaş camiası ve taraftarları, maçın tarafsız bir sahada oynanma ihtimaline tepkili. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden UEFA’ya ve ilgili mercilere, maçın İstanbul’da oynanması gerektiğini belirten mesajlar gönderiyor. Taraftarlar, böyle bir kararın kabul edilemez olduğunu ve Beşiktaş’ın ev sahibi avantajından mahrum bırakılmaması gerektiğini savunuyor.

Spor Kamuoyunda Tartışmalar Büyüyor

Bu gelişme, spor kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimlerin spor müsabakalarına nasıl yansıdığı bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, böyle bir kararın sporun evrensel ve birleştirici ruhuna aykırı olacağını dile getiriyor.

UEFA'nın bu konuda nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, sadece bir futbol müsabakası olmaktan öte, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin de bir göstergesi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak : PHA