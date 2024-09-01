Erdoğan, Türkiye'nin hem Batı hem de Doğu ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik politikalarının altını çizerek, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) arasında bir tercih yapmak zorunda olmadığını vurguladı.

Çok Yönlü Dış Politika Stratejisi

Erdoğan, Türkiye'nin diplomasi anlayışının kazan-kazan esasına dayandığını belirtti. Ülkenin hem Doğu hem de Batı ile ilişkilerini eş zamanlı olarak geliştirebileceğini ifade eden Erdoğan, "Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, Batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Türkiye, Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'yi denklem dışına atar," dedi. Bu açıklamalar, Türkiye'nin dış politikasında dengeli bir yaklaşımı benimsediğini ve bölgesel bir güç olarak rolünü pekiştirmeye çalıştığını gösteriyor.

AB ve ŞİÖ Arasında Tercih Yapma Zorunluluğu Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB ve ŞİÖ arasında bir tercih yapma zorunluluğu olmadığını açıkça belirtti. "AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz. Biz tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Türkiye ilişkilerini kazan-kazan esasına dayandırıyor," ifadelerini kullandı. Bu sözler, Türkiye'nin dış politikada bağımsız bir duruş sergileme niyetinde olduğunu ve herhangi bir küresel güç merkeziyle tek taraflı bir bağlılık içine girmeyeceğini ortaya koyuyor.

Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Atılımlar

Erdoğan, savunma sanayii alanında Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği ilerlemelere de dikkat çekti. "TSK'yı daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. MİLGEM projemizle dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz. Uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. Hava savunma sistemlerinde kendimizi sürekli geliştiriyoruz," diyen Erdoğan, yerli ve milli savunma projelerinin Türkiye'yi küresel savunma sanayii liginde üst sıralara taşıdığını belirtti.

Mavi Vatan ve Türkiye'nin Deniz Hakları

Konuşmasında Mavi Vatan konseptine de vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin denizlerdeki haklarını koruma kararlılığını yineledi. "Mavi Vatan'daki haklarımızı savunacağız," diyen Erdoğan, Türkiye'nin deniz haklarına yönelik tutumunun değişmeyeceğini ve bu alandaki çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Erdoğan, bu kapsamda Türkiye'nin ulusal güvenlik ve savunma stratejilerini güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

"Birileri Türkiye'yi Macera Aramakla İtham Edebilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politika vizyonundan rahatsızlık duyanların olabileceğini, ancak bu eleştirilere kulak asılmayacağını söyledi. "Birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir, hatta Türkiye'nin Libya'da, Asya'da, Afrika'da ne işi var diyen işgüzarlar da çıkabilir. Türkiye'nin vizyonundan rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunlara kulak asmayacağız," diyerek Türkiye'nin dış politikasının bağımsız ve kararlı bir çizgide devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA