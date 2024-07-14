Kurulduğu günden bu yana Adıyaman’ın sesi olma misyonunu üstlenen gazete, bu süreçte doğru ve objektif habercilik ilkeleri doğrultusunda büyüyerek geniş bir kitleye hitap etmeyi başardı.

"Gazetenin Kuruluş Amacı ve İlkeleri"

Işık Gazetesi'nin 15. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, “15 yıl önce Adıyaman’ın sesi olmak için yola koyulduk. Küçük şehrimizde basın-yayın organı olmanın ne kadar zor olduğunun farkındaydık elbette. Biz, kendimize ve Adıyamanlılara bir söz verdik. Tüm çabamız Adıyaman için olacaktı. Kendi çıkarlarımızı gözetmeksizin, 24 saat Adıyaman’ın menfaatleri için çalışacaktık” ifadelerine yer verildi.

"Geniş Haber Yelpazesi"

Işık Gazetesi, eğitimden sağlığa, ekonomiden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede haberler sunarak okuyucularının bilgi ihtiyacını karşıladı. Gazete, en hızlı, en güvenilir ve tarafsız habercilikle hemşehrilerini bilgilendirme hedefinden bir nebze dahi şaşmadı. Bu ilke, gazetenin 15 yıllık serüveninde başarısının temel taşlarından biri oldu.

"Teşekkür ve Gelecek Hedefleri"

Gazetenin açıklamasında, “Bugün Adıyaman’ın en güçlü sesi olarak şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu özel günümüzde, gazetemizin kurucularına, yazarlarına, çalışanlarına ve en önemlisi sadık okurlarımıza teşekkür ederiz. Gelecek yıllarda da aynı azim ve kararlılıkla, siz değerli okurlarımıza en doğru bilgiyi sunma misyonumuzu sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz” denildi.

Işık Gazetesi, 15 yıllık geçmişiyle Adıyaman halkının güvenini kazandı ve şehrin en önemli haber kaynaklarından biri haline geldi. Bu özel yıldönümünde, gazete ekibi, çalışanları, köşe yazarları ve okurlarıyla birlikte daha birçok başarıya imza atmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA